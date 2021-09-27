В Роспотребнадзоре назвали число проведённых тестов на коронавирус
Москва, 27 сентября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В России провели более 190 млн тестов на выявление случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Pskov.ru
ПЦР-тестрирование на COVID-19
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«В Российской Федерации проведено более 190,2 млн тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.
Отмечается, что за минувшие сутки было сделано 418 тысяч таких исследований.
Также под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 на сегодняшний день остаётся около 1,25 млн человек.