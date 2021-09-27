Канберра, 27 сентября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон отрицает, что вызвавшая в дипломатических кругах сделка его страны с США и Великобритании по созданию австралийского атомного подводного флота в рамках AUKUS вызовет гонку вооружений с Китаем. Он также полагает, что война в Индо-Тихоокеанском регионе не является неизбежной. Об этом он заявил 29 сентября в эфире американского телеканала CBS.

Clrdms Скотт Моррисон

В конце своего визита в США Моррисон отметил, что Австралия не стремится конкурировать в наращивании вооружений с растущей китайской сверхдержавой. Австралия действительно обзаведется своим собственным флотом из восьми атомных подводных лодок в рамках нового оборонного пакта AUKUS с США и Великобританией, однако подводные суда не будут нести на себе ядерное оружие, добавил он.

«В течение многих-многих лет наблюдается усиление милитаризации Индо-Тихоокеанского региона», — заявил премьер-министр страны, добавив, что военно-морскому флоту Австралии нужны подводные лодки, которые могли бы обеспечить «дальний доступ» в стратегически важные воды, например Южно-Китайское море.