Чебоксары, 27 сентября, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Чувашия планирует вынести на федеральный уровень проблему межведомственного взаимодействия по выявлению правообладателей ранее учтённых объектов недвижимости. Об этом заявил глава республики Олег Николаев по итогам рабочей встречи с руководителем управления Росреестра по Чувашии Екатериной Карпеевой, сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики.

Cap.ru Руководитель управления Росреестра по Чувашии Екатерина Карпеева, глава Чувашии Олег Николаев, министр экономики Дмитрий Краснов

В России началась кампания по выявлению правообладателей ранее учтённых объектов недвижимости. По данным управления Росреестра, в Чувашии в ЕГРН (Едином государственном реестре недвижимости) отсутствуют сведения о владельцах почти 35 тыс. помещений и квартир, порядка 60 тыс. жилых и нежилых зданий, 277 тыс. земельных участков.

По словам Екатерины Карпеевой, на местном уровне в числе проблем выявлены вопросы информационного взаимодействия между ведомствами в части персональных данных. Олег Николаев заверил, что данные вопросы постараются снять на региональном уровне, но вопрос требует федерального внимания для выработки алгоритма «межведомственного обмена информацией в рамках цифровизации».

Также на встрече было отмечено, что республика на год раньше переходит на новый порядок установления кадастровой стоимости. Если сейчас заявители для оспаривания цены должны обращаться в суд, то с января 2022 года — сначала в бюджетное учреждение «Чуваштехинвентаризация». Это даёт возможность досудебного урегулирования спора, что ускорит рассмотрение вопроса и сократит финансовые затраты. В этом году в Чувашии в суд подано более 300 подобных обращений.

Cap.ru Руководитель управления Росреестра по Чувашии Екатерина Карпеева

В рамках федерального проекта «Земля для стройки» из 19 земельных участков предоставлены в пользование шесть площадью 21,66 гектара. В том числе один участок выделен под строительство детсада, три — под жилищную застройку.

Завершаются работы по установлению административной границы Чувашии по смежеству с Татарией, подготовлен соответствующий проект соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее были утверждены границы Чувашии с Мордовией, Ульяновской и Нижегородской областями, завершается работа по установлению границ с Татарией и Марий Эл.