Элиста, 27 сентября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки подтверждено два случая смерти среди пациентов с подтверждённым COVID-19. Такие данные приводит региональный оперштаб 27 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 592 летальных исхода среди пациентов с COVID-19.

ИА REGNUM напоминает, что эпидемиологическая ситуация в Калмыкии остаётся достаточно сложной.