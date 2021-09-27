Симферополь, , 09:53 — REGNUM В Крыму начались масштабные учения десантных войск, сообщили 27 сентября в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

Отмечается, что в учениях примут участие около 2 тыс. военнослужащих и будет задействовано более 100 единиц боевой и спецтехники.

Учения десантно-штурмового и артиллерийского полков Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ, которые продлятся три дня, будут проходить на полигоне Опук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на полигоне Опук в Крыму прошли учения с боевыми стрельбами мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПРК) «Бастион» Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России.

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