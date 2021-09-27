Магас, 27 сентября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. В Ингушетии уличили в использовании поддельного диплома об образовании сотрудника регионального отделения Федеральной службы судебных приставов. При трудоустройстве он предоставил фальшивый документ о получении среднего профессионального обучения, сообщили 27 сентября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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Как стало известно, подозреваемый в марте 2020 года предоставил нотариально заверенную копию подложного диплома в качестве подлинного вместе с приложением на свое имя.

Этот факт вскрылся спустя полтора года. По материалам, поступившим из регионального управления ФСБ, было возбуждено уголовное дело. Сотрудника ФССП обвиняют в использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего возможность устройства на работу.

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