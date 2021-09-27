Владивосток, 27 сентября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Поисково-спасательные работы ведутся в Приморском крае после пропажи трех туристок, совершавших самостоятельное восхождение на гору Фалаза в Шкотовском районе. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Горы

«Установлено, что 25 сентября 2021 года три туристки самостоятельно отправились в турпоход на гору Фалаза, расположенную в Шкотовском районе, и до настоящего времени не вернулись», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время проводятся поисково-спасательные работы, которые контролирует Большекаменская межрайонная прокуратура.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что спасатели Карачаево-Черкесии спасли туриста из Санкт-Петербурга, который в одиночку совершал восхождение на хребет Абишира-Ахуба в районе поселка Архыз.