Челябинск, 27 сентября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Мэрия Челябинска обратится к скупщикам металлолома в связи с кражами крышек с колодцев. Об этом сообщили журналистам в горадминистрации.

Ivanaivanov Крышка люка

Глава города Наталья Котова уже поручила своим заместителям направить такое обращение крупным предприятиям, которые скупают металлолом у небольших пунктов. В нём содержится просьба проверять лом на предмет наличия крышек от люков и отказываться принимать такой товар.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция поймала вора, промышлявшего кражами крышек. Их он сдавал в пункты приёма металла.