София, 27 сентября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. В ближайшее время болгарские школы не будут закрываться на карантин, и «получение детьми и подростками необходимых знаний будет осуществляться в обычном режиме». Об этом в интервью Болгарскому национальному телевидению заявил министр здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров.

Коронавирус

По его словам, говорить о введении дистанционной формы обучения в стране нет смысла, поскольку соответствующего эпидемиологического порога страна не достигла.

«Я не допущу повторения ситуации, сложившейся год назад, когда были открыты кафе и ресторана, но закрыты школы, — отметил, в частности, министр. — Действительно, на определенном этапе риск заражения [коронавирусом и другими заболеваниями] в школах есть, однако ущерб образовательному процессу при удаленном обучении наносится куда более высокий».

Как подчеркнул Кацаров, «удаленка» для школьников стартует только в том случае, если практически все регионы Болгарии окажутся в так называемой «красной зоне заболевания».

Напомним, 27 сентября в Болгарии стартует иммунизация всех желающих третьей дозой вакцины от COVID-19. Ранее болгарский минздрав констатировал относительно низкий процент граждан, желающих «полностью привиться от коронавируса».