Кабул, 27 сентября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Мужчинам в Афганистане запрещено брить бороды и посещать барбершопы, такое требование ввели радикалы, захватившие власть в стране. Об этом сообщает афганская газета Ettelaat.

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Издание ссылается на заявление руководителя управления информации и культуры южной провинции Гильменд Хафиза Рашида Гильменди. Он отметил, что ограничения начали действовать на территории провинции, но распространяются на весь Афганистан.

Кроме того, в провинциях Гильменд и Кандагар запрещено исполнять музыку. Новое руководство страны, радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объясняет требования нормами ислама.

Ограничения на бритьё бород введены после заседания недавно созданного министерства, которое аналогично органу, существовавшему в 1996—2001 годах. Тогда радикалы также находились у власти. Этот орган имел функции исламской «полиции нравов» и назывался «Повеление благого и запрет предосудительного».

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