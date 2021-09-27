Сидней, Австралия, , 09:53 — REGNUM Премьер-министр самого густонаселенного штата Австралии Нового Южного Уэльса Глэдис Бережиклян 27 сентября в ходе пресс-конференции в Сиднее обнародовала трехэтапную дорожную карту выхода штата из режима локдауна. Как ожидается, ее имплементация начнется в октябре, когда 80% жителей штата будут привиты обоими компонентами вакцины. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Сидней, Австралия (сс) Herry Lawford

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Отмечается, что для того, чтобы свободно передвигаться по штату, полностью вакцинированные жители Нового Южного Уэльса теперь должны дождаться, когда все 80% местного населения поставят обе прививки от COVID-19. Местное правительство обнародовало дорожную карту в понедельник (27 сентября), когда в Новом Южном Уэльсе за последние 24 часа было выявлено 787 новых случаев заражения коронавирусом, и еще 12 человек скончались от COVID-19.

Ожидается, что 11 октября 70% жителей Нового Южного Уэльса получат оба компонента вакцины. Целевой показатель в 80% полностью привитых будет достигнут примерно 24 октября.

При 80% охвате вакцинации привитые граждане смогут беспрепятственно перемещаться по штату, выпивать и есть в кафе и ресторанах не только за столиками, но и за барной стойкой, а также совершать международные поездки.