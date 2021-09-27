Барселона, Испания, 27 сентября 2021, 09:49 — REGNUM Испанские власти, не поддержавшие переговоры с Каталонией, не должны препятствовать пути региона к независимости в одностороннем порядке. Об этом в интервью Europa Press заявил бывший глава Женералитата Каталонии Карлес Пучдемон.
«Каждый, кто отказывается вести переговоры с Каталонией о праве на самоопределение, не имеет потом права отрицать право на односторонность», — сказал Пучдемон.
При этом, по его словам, сторонникам независимости Каталонии «хотелось бы, чтобы было соглашение» о соответствующем статусе с официальными испанскими властями.