Барселона, Испания, 27 сентября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Испанские власти, не поддержавшие переговоры с Каталонией, не должны препятствовать пути региона к независимости в одностороннем порядке. Об этом в интервью Europa Press заявил бывший глава Женералитата Каталонии Карлес Пучдемон.

Premsa.gencat.cat Карлес Пучдемон

«Каждый, кто отказывается вести переговоры с Каталонией о праве на самоопределение, не имеет потом права отрицать право на односторонность», — сказал Пучдемон.

При этом, по его словам, сторонникам независимости Каталонии «хотелось бы, чтобы было соглашение» о соответствующем статусе с официальными испанскими властями.