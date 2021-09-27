Уфа, 27 сентября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Четыре госпиталя суммарно на 770 инфекционных коек открыты в Башкирии. Об этом 27 сентября сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Азат Рахматуллин на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Yarregion.ru Койки в ковид-клинике

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Отмечается, что в двух крупных ковид-госпиталях Башкирии сейчас развернуто 5465 инфекционных коек, при этом в настоящее время в них получают медицинскую помощь 5564 пациентов. За минувшие 24 часа в эти медучреждения поступили 489 пациентов, а выписаны — 444 человека.

По словам Рахматуллина, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в республике развернули еще четыре инфекционных госпиталя на 770 коек.

Глава Башкирии Радий Хабиров напомнил, что нужно срочно закупать лекарственные средства.

«Мы договорились, что минфин республики еженедельно будет выделять по 50 млн рублей на закупку необходимых лекарств. По словам руководителей медучреждений, медики справятся с нагрузкой, если будет достаточно лекарств. Еще во время прошлой волны замечено: как только перестаем выдавать бесплатные лекарства, перегружаются больницы», — сообщил он.

По словам премьер-министра республиканского правительства Андрея Назарова, средства на эти цели уже выделены.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии эпидемиологический порог по ОРВИ превышен на 98,4%.