Мадрид, 27 сентября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Председатель правительства Испании Педро Санчес поздравил Социал-демократическую партию Германию с высокими результатами на выборах в бундестаг.

Lamoncloa.gob.es Педро Санчес

Читайте также: Шесть партий проходят в бундестаг Германии

«Поздравления Олафу Шольцу и СДПГ с отличными результатами», — написал премьер-министр в Twitter.

Глава испанского правительства добавил, что Испания настроена на совместную работу с ФРГ.

«Испания и Германия продолжат работать вместе во имя более сильной Европы и за справедливое и «зелёное» восстановление, которые никого не оставит позади», — подчеркнул Санчес.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедших 26 сентября выборах в бундестаг за Социал-демократическую партию Германии проголосовали 25,7% избирателей, за блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов — 24,1%. Это худший результат на федеральных выборах в истории консервативного блока. Также в новом составе парламента будут работать представители ещё четырёх партий.