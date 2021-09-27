Воронеж, 27 сентября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Мэр Воронежа Вадим Кстенин призвал работодателей изменить график работы горожан в связи с высокой заболеваемостью ковидом. Утром 27 сентября глава города выступил с обращением к жителям, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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»Если трудовой процесс позволяет и есть желающие сотрудники, сместите, пожалуйста, для них на час раньше или на час позже время начала рабочего дня, если ещё не сделали этого», — обратился Кстенин к работодателям.

Глава города призвал воронежцев использовать маски в общественных местах, а также призвал тех, кто не имеет противопоказаний, вакцинироваться от ковида.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Воронежа в связи распространением коронавируса ужесточают контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте — увеличивается число проверяющих бригад, а штрафы за отсутствие масок теперь намерены взимать не только с перевозчика, но и с самих пассажиров.