Москва, , 09:45 — REGNUM Законопроект, закрепляющий наименование должности руководителя региона и о его полномочиях, внесли в Госдуму депутат Павел Крашенинников («Единая Россия») и член Совфеда Андрей Клишас, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

Карта России

Закрепляется, что наименованием должности высшего должностного лица является «глава» с дальнейшим указанием наименования субъекта РФ.

Главам регионов разрешается избираться более чем на два срока подряд.

В целях обеспечения стабильности системы публичной власти срок полномочий главы региона и законодательного органа субъекта РФ устанавливается 5 лет (сейчас срок их полномочий определяется регионом, но не может превышать 5 лет).

Кроме того, президент вправе применять к главе субъекта РФ иные меры ответственности, такие как предупреждение, выговор. В течение пяти лет после отрешения главы региона от должности президентом РФ, такое лицо не может претендовать на эту должность ни в одном регионе.

Кроме того, законопроект синхронизирует работу региональных парламентов с работой глав регионов — вводятся равные пятилетние сроки полномочий для губернаторов и региональных заксобраний.

Инициатива дает органам власти региона право обращаться в Госсовет для разрешения споров.

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект об организации власти в регионах внесен в Госдуму

Читайте развитие сюжета: Законопроект о работе заксобраний в регионах внесен в Госдуму