Ташкент, 27 сентября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. До конца 2023 года уровень инфляции в Узбекистане будет снижен до 5%, дефицит госбюджета относительно ВВП составит не более 2,5%. Об этом говорится в опубликованной предвыборной программе кандидата в президенты Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

«Начиная с 2022 года не менее 5% бюджета каждого района, или 1,5−2 трлн сумов, в рамках программы «Бюджет для граждан» на основе предложений населения будет направляться на решение самых насущных проблем», — говорится в документе.

Как передавало ИА REGNUM, 21 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН, рассказал о принимаемых в стране мерах по борьбе с изменением климата, защите окружающей среды и биоразнообразия, а также переходу на возобновляемые источники энергии.