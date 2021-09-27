Москва, 27 сентября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. На территории Новой Москвы в Троицком городском округе на улице Прибрежная построили мини-гостиницу с апартаментами «Дом рыбака», сообщили в Стройкомплексе.

Admoblkaluga.ru Ведомственная гостиница

В настоящее время мини-гостиница готовится к вводу в эксплуатацию. В четырехэтажном «Доме рыбака» площадью 3,1 тыс. кв. метров размещены 16 апартаментов и восемь гостиничных номеров.

Территория рядом с гостиницей благоустроена и озеленена. Разрешение на ввод в эксплуатацию будет выдано администрацией городского округа Троицк.

Как сообщало ИА REGNUM, в поселении Сосенское Новой Москвы введён в эксплуатацию гостиничный комплекс на 591 номер.

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