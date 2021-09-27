Астана, 27 сентября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Южнокорейский спортсмен Квон Сун У стал победителем теннисного турнира Astana Open, завершившегося 26 сентября в столице Казахстана Нур-Султане. Об этом сообщает KBS.

(сс) tenisenelatlantico Теннис

Спортсмен уверенно прошёл весь турнир, ровно и мощно сыграл во всех матчах и поразил болельщиков своим мастерством.

Известно, что 23-летний спортсмен впервые за 18 лет принёс своей стране титул Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). В последний раз этого титула был удостоен Ли Хён Тхэк (2003 год, Сидней).

В финале Квон Сун У обыграл австралийца Джеймса Дакворта со счётом 7:6, 6:3.