Мадрид, , 09:43 — REGNUM Премьер-министр Испании и лидер Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес поздравил кандидата в канцлеры Германии от немецких социалистов Олафа Шольца и его партию с победой на выборах в бундестаг. Соответствующую запись Санчес сделал в своём аккаунте в Twitter.

Педро Санчес Sanchezcastejon.es

«Поздравления Олафу Шольцу и СДПГ с прекрасными результатами», — написал Санчес.

По его словам, Испания и Германия продолжат работать совместно «для более сильной Европы и за справедливое и зелёное восстановление, которое никого не оставит позади».