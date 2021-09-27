Санкт-Петербург, 27 сентября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям Следственного управления СКР по Ленинградской области детально разобраться со случаем истязания детей в городе Тосно, сообщили в пресс-службе СКР. А также установить причины этого преступления и степень ответственности должностных лиц за ненадлежащий контроль за проблемной семьёй.

Дарья Драй ИА REGNUM Следственное управление СКР по Ленинградской области

Следствие установило, что мужчина, 1975 года рождения, отец троих детей в возрасте 7−9 лет, в течение продолжительного времени причинял детям физические страдания, систематически нанося побои. Кроме того дети испытывали психические страдания из-за поведения отца, употреблявшего спиртные напитки. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ об истязании двух и более лиц в отношении заведомо несовершеннолетних. Фигурант задержан, следствием направлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Дети помещены в медицинское учреждение.

«Бастрыкин поручил следователям изучить причины и условия, способствовавшие совершению преступлений в отношении детей на протяжении длительного периода времени, а также установить должностных лиц, ответственных за контроль над семьей, и дать их действиям (бездействию) надлежащую правовую оценку», — говорится в сообщении СКР.

Ход исполнения поручения главы СКР поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.