Чита, 27 сентября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 27 сентября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 68 553, причём 561 из них обнаружили только за минувшие выходные (25−26 сентября 2021 года).

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Вместе с тем 59 473 пациента (+206 за выходные) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1403 человек (+17 за выходные).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 112 находятся в тяжёлом состоянии (+2 за выходные), 40 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+3выходные).

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