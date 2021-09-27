Пермь, 27 сентября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Пермский «Амкар» одержал победу над пермской «Звездой» в матче Футбольной национальной лиги — 2 (ФНЛ-2). Встреча 11-го тура завершилась со счётом 3:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В составе «Амкара» голы забили нападающий Евгений Тюкалов (на 13-й минуте), защитник Константин Морозов (38) и форвард Иван Маркелов, реализовавший пенальти на 91-й минуте. У «Звезды» отличился нападающий Илья Карпук (29).

На сегодняшний день «Амкар» идёт на втором месте, в активе команды 23 очка. «Звезда» занимает девятое место с 11 очками.