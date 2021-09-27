В Калмыкии за сутки выявили 65 новых носителей коронавируса
Элиста, 27 сентября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано 65 случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит региональный оперштаб 27 сентября.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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Лечение в ковидных госпиталях получают 475 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. В тяжёлом состоянии находятся 29 человек. Режим самоизоляции соблюдают 3 053 жителя республики.
За весь период пандемии в Калмыкии выявили 30 315 носителей коронавируса. Выписаны с выздоровлением 28 116 человек.