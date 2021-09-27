Воронеж, 27 сентября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. В Воронеже пассажиров общественного транспорта намерены штрафовать за отсутствие масок. Об этом сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин. Его обращение к горожанам в связи с резким подъёмом заболеваемости СОVID-19 опубликовано на сайте администрации города 27 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Искренне благодарю тех горожан, которые соблюдают масочный режим в общественном транспорте. Спасибо вам большое, вы не только снижаете риск заболеть для себя, но и защищаете всех окружающих! А тех горожан, которые не используют средства индивидуальной защиты, хочу предупредить: в условиях такого роста заболеваемости мы больше не можем уговаривать носить маски, не можем просто объяснять важность и агитировать за ответственное поведение. Мы вынуждены начинать штрафовать не только перевозчиков, но и пассажиров», — говорится в обращении Кстенина.

Мэрия намерена увеличить число оперативных бригад по контролю соблюдения масочного режима с участием сотрудников правоохранительных органов с двух, действующих в настоящее время, до 15, проверки планируется проводить на всех маршрутах общественного транспорта. Также будет усилен контроль над проведением дезинфекции подвижного состава.

В Воронежской области по данным на 26 сентября было выявлено более 131 тыс. носителей коронавируса, в том числе 546 — за последние сутки.