Москва, 27 сентября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. В возрасте 75 лет скончался президент Гильдии киноведов и кинокритиков России, программный директор Московского Международного кинофестиваля, телеведущий Кирилл Разлогов. Об этом 27 сентября сообщила дочь кинокритика.

Пресс-служба II Международного кинофестиваля «Евразийский мост» Кирилл Разлогов

«Папа умер вчера, сердце», — приводит ее слова ТАСС.

При этом уточняется, что дата и место прощания с Разлоговым пока неизвестны.

Отметим, Кирилл Разлогов был удостоен звания заслуженного деятеля искусств РФ. Также с 1989 по 2013 год был директором Российского института культурологии, автор и ведущий программы «Культ кино» на телеканале «Культура». Помимо этого, он является автором почти двух десятков книг и почти 600 научных работ по истории искусства и кинематографа.