Улан-Удэ, 27 сентября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. В Бурятии с 28 сентября стартует голосование за название третьего моста через реку Уда в городе Улан-Удэ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, жители смогут проголосовать на официальной странице правительства в соцсети «ВКонтакте».

Правительство Бурятии Строительство третьего моста через Уду в Улан-Удэ

Ранее жители региона прислали более 300 вариантов названий, из которых конкурсное жюри отобрало десять лучших. В топ-10 вошли такие варианты, как «Президентский», «Народный», «Эра», «Три генерала», «Мост Надежды», «Верхнеудинский», «Юбилейный», «Талаан (удача)», «Лебедь», «Академический».

Голосование продлится до 10 октября.

Напомним, строительство моста началось в 2020 году по поручению президента России Владимира Путина. Стоимость проекта, как сообщало ИА REGNUM, составляет 7,5 млрд рублей.

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