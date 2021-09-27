Сухум, 27 сентября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. В акватории Гагры погиб 48-летний турист из России. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

tourweek.ru/user/713 Сухум, Абхазия

По данным ведомства, 26 сентября утонул житель Тулы Александр К. О происшествии сообщила его жена. Спасатели нашли тело погибшего и доставили в местный морг.

23 сентября в Новом Афоне спасатели МЧС Абхазии нашли в городском пруду тело жителя Мурманска 1985 года рождения Дмитрия К. Причины его гибели устанавливаются.

Стоит отметить, что ранее в Абхазии за летний сезон 2021 года утонули 12 туристов из России. Кроме того, в сентябре один погиб, сорвавшись со скалы.