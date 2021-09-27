Минск, 27 сентября, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Комитет государственной безопасности Белоруссии задержал 13 активистов оппозиционного так называемого «Рабочего движения», целями которого были остановка крупных предприятий. Об этом сообщает телеканал ОНТ.

User.Heureux_qui_comme_ulysse КГБ Белоруссии

«Возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: измена государству и создание экстремистского формирования. В СИЗО КГБ водворено 13 человек. Большинство из них уже дали признательные показания», — передает телеканал.

Отмечается, что «Рабочее движение» — это неформальная инициатива, созданная в апреле 2021 года штабом кандидата в президенты Светланы Тихановской «при поддержке зарубежных диаспор под контролем американских и литовских спецслужб».

Уточняется, что целями инициативы были привлечение к участию работников предприятий и организаций, организация забастовок, промышленный шпионаж.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году спецслужбы Белоруссии жестоко подавили массовые демонстрации ненасильственного протеста против фальсификаций выборов, несменяемости Александра Лукашенкои государственного терроризма. После этого ряд представителей белорусской политэмиграции призвали к партизанской борьбе и создали законспирированные сети участников сопротивления.