Москва, , 09:37 — REGNUM Вмешательство во внутренние дела России будет иметь постоянный характер, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Давайте исходить из того, что вмешательство будет носить постоянный характер. Если мы развиваемся — это все будет сопутствующим фактором, тормозящим развитие нашей страны», — сказал Володин в эфире телеканала «Россия 24».

Ряд стран настроен на то, что Россия не должна влиять на международную повестку, Россия, по их мнению, должна быть слабой, а в перспективе потерять свой суверенитет.

«Наша задача — сделать все, чтобы не допустить этого. Чтобы их планы не сбылись. Нам необходимо противодействовать этому. И делать это как можно более эффективно», — заявил спикер Госдумы.

Он обратил внимание на то, что выборы не начались, но доклады уже были напечатаны, были и проявления двойных стандартов.

«Поэтому нам со своей стороны надо делать все, чтобы отношения на международной арене строились на основе взаимного уважения, отсутствия двойных стандартов и невмешательства в дела суверенных государств», — заявил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что задача депутатов Госдумы — сохранить суверенитет России.

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