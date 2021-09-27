Красноярск, 27 сентября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Группа мужчин жестоко расправилась с собутыльником в Красноярском крае. Как сообщили ИА REGNUM 27 сентября в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР, возбуждены уголовные дела по фактам убийства и насильственных действий сексуального характера (ч. 1 ст. 105, п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Тело

Предварительно установлено, что ночью 22 сентября пятеро знакомых распивали спиртное в квартире, принадлежащей одному из них. В какой-то момент между собутыльниками возник конфликт. В ходе ссоры четверо ранее неоднократно судимых подозреваемых избили потерпевшего руками, ногами и дверцей от тумбочки. Затем двое злоумышленников поочередно совершили с мужчиной действия сексуального характера.

Собутыльники решили скрыть следы преступления. Они принесли находящегося без сознания потерпевшего на железную дорогу в городе Козулька и положили его на первый путь перед приближающимся грузовым поездом. Увидев лежащего на путях человека, локомотивная бригада применила экстренное торможение. Однако из-за малого расстояния наезд предотвратить не удалось. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

В результате кропотливой работы следователю удалось раскрыть особо тяжкое преступление, совершённое в условиях неочевидности. Подозреваемым были предъявлены обвинения, они задержаны.

Расследование уголовного дела продолжается.

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