Ярославль, 27 сентября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. В Ярославле 3 килограмма наркотических веществ перевозили внутри бытовой техники — посудомоечной и стиральной машинах. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу УМВД по Ярославской области.

УМВД по Ярославской области Кадр оперативной съемки

Сотрудники управления наркоконтроля областного УМВД установили, что за прием наркотиков в регионе отвечает 35-летняя жительница Ростовского района. Она была задержана в момент приемки очередной партии груза.

«При выгрузке посудомоечной и стиральной машин из грузового автомобиля для передачи транспортной компании подозреваемая была задержана сотрудниками УНК УМВД России по Ярославской области. При осмотре в каждом предмете бытовой техники обнаружены спрятанные свертки с веществом светлого цвета весом около 500 г каждый. У женщины также изъяты два свертка с похожим веществом общей массой более 130 г. В результате исследования экспертами ЭКЦ УМВД России по Ярославской области установлено, что в изъятых свертках находилось наркотическое средство, содержащее синтетический наркотик N-метилэфедрон. В дальнейшем при проведении обыска по месту жительства женщины полицейскими изъято еще более 1800 г наркотического средства», — рассказали в УМВД по Ярославской области.

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В общей сложности изъято более 3 килограммов наркотиков. Еще одну партию, уже отправленную из Ярославля, задержали в Калининградской области.

«Сотрудники управления наркоконтроля УМВД России по Ярославской области проинформировали коллег из Калининградской области о том, что такой груз уже направлен в их регион, наркотики спрятаны в сушильной машине. Груз был задержан сотрудниками УФСБ по Калининградской области, изъято более 480 граммов синтетического наркотика, также задержаны получатели «груза» — двое жителей Калининградской области», — отметили в пресс-службе ярославского управления МВД.

По фактам незаконного оборота наркотических веществ возбуждены уголовные дела, задержанным грозит срок вплоть до пожизненного заключения.