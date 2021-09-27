Москва, , 09:35 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин намерен провести консультации со всеми фракциями для организации работы.

Вячеслав Володин Дарья Драй © ИА REGNUM

«Необходимо провести консультации со всеми фракциями, постараться встретиться со всеми депутатами и задать вопрос: как вы видите организацию работы Думы? Что вас беспокоит? Что вы считаете более важным?» — рассказал Володин в эфире телеканала «Россия 24».

Председатель занимается организацией работы Думы, но как она должна быть построена, как должно быть лучше сделано, зависит от каждого депутата, отметил Володин.

Когда речь идёт о дисциплине, депутаты приняли формат со штрафами, введением наказаний за прогулы.

«Это был консенсус. Вот надо такой консенсус достигать. Непросто, не всегда получается, но надо стараться», — сказал он.

Володин считает ключевым умение слышать.

«Председатель ведет заседание, председатель взаимодействует с депутатами, но, если мы не будем друг друга слышать, вряд ли эта работа получится эффективной. Для меня это доверие. И когда мы говорим о работе в будущем, можно говорить об эффективности, опять-таки, только с учетом того, если у нас политические фракции независимо от своих мировоззрений, программ, идеологий, будут руководствоваться интересами страны, наших граждан», — рассуждает спикер Госдумы.

Вот насколько у нас это получится, время покажет, но буду, со своей стороны делать все для того, чтобы организовать работу именно таким образом, пообещал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин предложил кандидатуру Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы VIII созыва.

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