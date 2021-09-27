Москва, , 09:35 — REGNUM Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков стал председателем совета директоров Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе министра.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков Duma.gov.ru

«Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков избран председателем совета директоров АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», — говорится в сообщении.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания совета директоров корпорации.

Ранее совет директоров возглавлял первый замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов.