Москва, 27 сентября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков стал председателем совета директоров Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе министра.

Duma.gov.ru Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков

«Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков избран председателем совета директоров АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», — говорится в сообщении.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания совета директоров корпорации.

Ранее совет директоров возглавлял первый замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов.