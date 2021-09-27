Благовещенск, 27 сентября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Освободившему из мест лишения свободы в Амурской области иностранному гражданину запретили оставаться в России. Он был депортирован из страны и не имеет права возвращаться в течение 30 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Депортация

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Решение о запрете въезда в Россию было принято в целях защиты общественной безопасности, пояснили в ведомстве. Депортированный мужчина является гражданином одной из среднеазиатских стран и исповедует радикальный ислам. В 2017 году он пропагандировал экстремистские идеи и пытался внушить их жителям Амурской области. Мужчина также вербовал людей для участия в деятельности международной террористической организации на территории Сирийской Арабской Республики. Он был приговорён к заключению в исправительной колонии и уже отбыл свой срок.

Как сообщало ИА REGNUM, 33-летний житель Калуги обвиняется в публичном оправдании терроризма и призывы к осуществлению экстремистской деятельности. По версии следствия, обвиняемый поместил в социальной сети комментарии, содержащие публичные призывы к насильственному свержению власти и к воспрепятствованию деятельности правоохранительных органов.