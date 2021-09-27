Черкесск, 27 сентября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Спасатели Карачаево-Черкесии спасли туриста из Санкт-Петербурга, который в одиночку совершал восхождение на хребет Абишира-Ахуба в районе поселка Архыз. Мужчина, 1939 года рождения, не был зарегистрирован в региональном подразделении МЧС. Его поиски начались, когда родные забили тревогу, обеспокоенные тем, что в назначенное время, 23 сентября, он не вышел на связь.

Цитата из к/ф «Снеговик». Реж. Томас Альфредсон. 2017. Великобритания В горах

На поиски туриста были направлены две группы спасателей. Спасательные работы были осложнены погодными условиями — снегом и сильным ветром. Мужчина был обнаружен на перевале Федосеева. Ему оказали помощь в спуске в посёлок Архыз и передали врачам. Судя по кадрам видео, он серьезно не пострадал, спускался самостоятельно, при помощи спасателей.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в Кабардино-Балкарии при восхождении на Эльбурс попала в сложные метеоусловия группа из 19 человек. Сильный ветер, порывы которого достигали 40−70 м/с, мороз до — 20 градусов, пурга привели к тому, что пятеро членов группы погибли. Еще 14 человек были доставлены в больницу с травмами и обморожением.

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