Саратов, 27 сентября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки подтвердили 302 новых случая заражения коронавирусом, выписались по выздоровлении 182 пациента. Об этом 27 сентября сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

Из числа новых инфицированных пневмония диагностирована у 81 пациента, с признаками ОРВИ — 217 человек, у четверых — бессимптомное течение заболевания. Всего по состоянию на 27 сентября зарегистрировали 87 864 заражения. Выздоровели с начала наблюдения 80 157 человек.

В Саратове выявили наибольшее количество заболевших за сутки — 109 случаев, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители в возрасте старше 60 лет — 82 человека, до 20 лет — 60 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области с 27 сентября до стабилизации эпидемиологической обстановки запрещается проведение концертных, зрелищных мероприятий вне организаций культуры.

Читайте также: В Саратовской области ввели дополнительные коронавирусные ограничения