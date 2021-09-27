Джакарта, 27 сентября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди обратилась к странам с просьбой исключить Индонезию из «красного» списка стран, которым запрещен въезд в иностранные государства, учитывая, что число случаев заражения коронавирусом в Индонезии снизилось, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Prayitno Индонезия

«Один из примеров: Франция исключила Индонезию из красного списка», — заявила Ретно Марсуди.

Глава МИД Индонезии также представила данные о снижении заболеваемости коронавирусом в Индонезии при встрече с представителями Великобритании и Саудовской Аравии.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве иностранных дел Индонезии раскритиковали Вануату за поддержку независимости Папуа.