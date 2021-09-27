Ташкент, 27 сентября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Цифровая экономика в Узбекистане станет основным драйвером экономического роста, ее объемы будут увеличены не менее чем в 2,5 раза. Об этом говорится в опубликованной предвыборной программе кандидата в президенты Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Prezident.uz Шавкат Мирзиёев

«Индустрия программных продуктов вырастет в 5 раз, объем их экспорта — в 10 раз и достигнет 500 миллионов долларов», — обещает кандидат в президенты.

Отмечается, что будет создана возможность для подключения каждой квартиры и социального учреждения к высокоскоростному интернету по приемлемым ценам, на все магистральные автомобильные дороги распространится зона покрытия мобильной связи и интернета.

«Скорость международного магистрального интернета увеличится в 5 раз, скорость межрайонных сетей — в 8 раз», — говорится в документе.

Также, отмечается в документе, на основе принципа «Двигаются документы, а не граждане» до конца 2022 года делопроизводство и документооборот с населением во всех государственных органах будут полностью переведены в электронную форму.

Подчеркивается, что доля государственных услуг, оказываемых в электронной форме, будет доведена до 100 процентов, в частности, 100 из более чем 700 государственных услуг будут переданы частному сектору.