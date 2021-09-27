Брюссель, 27 сентября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя Еврокомиссии, нидерландский лейборист Франс Тиммерманс поздравил кандидата в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца с успехом на выборах в бундестаг. Об этом Тиммерманс написал в Twitter.

PES Group Committee of the Regions Франс Тиммерманс

«Поздравляю Олафа Шольца и СДПГ с сильным результатом для социал-демократов», — написал замглавы Еврокомиссии.

Тиммерманс отреагировал на предварительные итоги голосования в ФРГ первым среди европейских чиновников высокого ранга. Официальная реакция Еврокомиссии последует за объявлением результатов выборов.

По словам замглавы Еврокомиссии, голосование показало, что социальная справедливость, защита климата и зеленая трансформация экономики и общества идут рука об руку.

Как сообщало ИА REGNUM, парламентские выборы в Германии состоялись 26 сентября. По предварительным данным, СДПГ набрала 25,7% голосов избирателей, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) — 24,1%, а партия «Зелёные» — 14,8% голосов. Кандидат в канцлеры ФРГ от СДПГ Олаф Шольц победил в одномандантном округе.

Читайте также: Кандидат в канцлеры ФРГ Шольц лидирует на выборах в бундестаг