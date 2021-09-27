Чебоксары, 27 сентября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. В Чувашии 29 сентября планируется проведение первой сессии вновь избранного Государственного совета республики (седьмой созыв). В условиях пандемии коронавируса на сессию в очном формате предлагается допускать при наличии QR-кода (сертификат о вакцинации от COVID-19) или ПЦР-справки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил сегодня, 27 сентября, глава Чувашии Олег Николаев.

Cap.ru Глава Чувашии Олег Николаев

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Открывая планёрку в правительстве, руководитель республики акцентировал внимание на том, что в регионе состоится первая сессия Государственного совета седьмого созыва.

«Это знаковое мероприятие, знаковое событие, когда начинает работу депутатский корпус, который избран на следующие пять лет», — сказал Олег Николаев, поручив своей администрации «оказать всяческое содействие» аппарату парламента, чтобы сессия прошла «без сучка и задоринки».

Особое внимание будет уделено вопросам санитарно-эпидемической безопасности.

«Мы с этой недели максимально широко используем QR-коды для допуска на мероприятия. Поэтому уже на данном Государственном совете прошу реализовать эти мероприятия, то есть чтобы все участники — вновь избранные депутаты Государственного совета, главы администраций, которые пожелают участвовать, министры и иные участники [право] получения доступа подтверждали наличием QR-кода, в случае необходимости — ПЦР-тестированием», — сказал глава Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, на последнем заседании оперативного штаба в республике, которое состоялось 24 сентября, было принято решение об отмене уличных массовых мероприятий. Также предложили продавать билеты в театры и кино только тем, кто сделал прививку от COVID-19. Данные решения мотивировали ростом количества заражений коронавирусом и «достаточным количеством» привитых от COVID-19.