Баку, 27 сентября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. К нормализации своих отношений с Арменией готов Азербайджан. Об этом 27 сентября говорится в сообщении азербайджанского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

«Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией на основе строгого соблюдения принципов международного права, в частности, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международных границ», — отмечается в заявлении.

Также МИД Азербайджана призвал армянскую сторону соблюдать указанные основополагающие принципы и свои международные обязательства для того, чтобы обеспечить в регионе мир, безопасность и процветание.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября стало известно, что на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча министров иностранных дел Армении и АзербайджанаАрарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шофера (США) и Игоря Ховаева (Россия).