Владивосток, 27 сентября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. В Приморье посеют высокоурожайные сорта картофеля, пивоваренного ячменя и рапса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября в пресс-службе краевого правительства.

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Министр сельского хозяйства региона Андрей Бронц и представитель Германского семенного альянса Валерий Аронов договорились о продолжении сотрудничества.

Отмечается, что семенной альянс сотрудничает с сельхозпроизводителями Приморья уже четвертый год, поставляя высокоурожайные сорта и гибриды картофеля, пивоваренного ячменя и рапса.

«Компания зарегистрировала в России более 220 сортов и сейчас является одним из крупнейших поставщиков семян и гибридов на отечественный рынок. Альянс готов поставить приморским аграриям инновационные сорта и гибриды сельскохозяйственных культур, участвовать в научных исследованиях, селекции», — сказал Бронц.

Как сообщало ИА REGNUM, подземный криобанк создан под институтом мерзлотоведения в Якутии, в нём хранится 11 тыс. семян разных растений. Зёрна погружены в криогенную спячку и обладают высокой всхожестью благодаря стабильной температуре.