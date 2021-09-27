Иркутск, 27 сентября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 27 сентября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4900 человек, причём 36 из них добавили в сводку за минувшие выходные дни (25−26 сентября 2021 года).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 108 307 человек (+1118 за выходные). Госпитализированы 2123 (+188 за выходные). Выздоровели 97 624 пациента (+1018 за выходные).

Ещё 439 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+4 за выходные).

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