Улан-Удэ, 27 сентября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. В Бурятии повторно обследуют подтопленные летом территории. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, работа будет проведена с целью уточнения пострадавших подворий.

Главное управление МЧС по Бурятии Наводнение в Бурятии

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По словам зампреда правительства Петра Мордовского, обходы территорий должны быть завершены до конца недели.

«Главы поселений в районах, прошу под ваш контроль обойти ещё раз подтопленные территории», — призвал он.

Кроме того, в правительстве принято решение о выделении дополнительной финансовой помощи жителям Иволгинского района в размере 1,5 млн рублей. Владельцам подтопленных подворий выплатят единовременно по 10 тыс. рублей.