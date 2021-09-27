Москва, , 09:27 — REGNUM Тарифы на ЖКХ будут расти выше инфляции, число получателей субсидий сократиться, считает депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).

ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Обещают адресную поддержку, но в переводе на нормальный язык это означает сбор справок о бедности и сокращение числа получателей субсидий», — отметил Шеин в соцсетях.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минстрою, Минтруду, Минэкономразвития, Минфину и ФАС усилить адресную поддержку граждан по оплате ЖКУ, пишут «Известия» со ссылкой на копию протокола совещания у вице-премьера. Так, устанавливать цены предполагается исходя из реализации планов по ремонту и модернизации коммунальной инфраструктуры. Таким образом тарифы намерены сделать экономически обоснованными.

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