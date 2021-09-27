Сеул, , 09:27 — REGNUM Министр объединения Южной Кореи Ли Ин Ён посетит Германию, Бельгию и Швецию с 29 сентября по 4 октября. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, в ходе зарубежной поездки представитель Южной Кореи встретится с высокопоставленными представителями стран, с которыми обсудит межкорейские отношения и заручится поддержкой мирной политики Сеула на Корейском полуострове.

Известно, что в Бельгии Ли Ин Ён встретится с членами комитета по иностранным делам Европарламента и комиссарами Евросоюза, в Швеции — с министром иностранных дел Анн Линде, представителями правительства, отвечающими за Корейский полуостров и экспертами аналитических центров.

В ходе поездки в Германию министр объединения Южной Кореи примет участие в церемонии, посвящённой 31-й годовщине объединения страны, прочтёт лекцию по межкорейским отношениям в Свободном университете Берлина, встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.