Санкт-Петербург, , 09:36 — REGNUM Возглавлявший список партии «Единая Россия» на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга VII созыва начальник Главного управления МЧС России по региону Алексей Аникин, отказался от мандата депутата городского парламента, сообщили в Санкт-Петербургской избирательной комиссии. О том, кому в «Единой России» перейдет освободившийся мандат Аникина, станет известно позже.

Алексей Аникин Дарья Драй © ИА REGNUM

В первой тройке списка единороссов на выборах Заксобрания также были депутат Заксобрания предыдущего созыва, актриса Анастасия Мельникова и вице-губернатор Северной столицы по внутренней политике Александр Бельский. Последний не стал отказываться от мандата и 24 сентября был освобожден от своей должности в Смольном. Наблюдатели называют Бельского самым вероятным кандидатом на пост спикера Заксобрания VII созыва, первое заседание которого пройдет 29 сентября.

Читайте также: Беглов уволил пятерых чиновников Смольного, избранных депутатами

У «Единой России» в новом Заксобрании будет 29 депутатских мест и самая крупная фракция, имеющая абсолютное большинство.

Читайте ранее в этом сюжете: Максимальное число жалоб в ходе выборов поступило в ЦИК из Петербурга